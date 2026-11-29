Valsmenn eru að landa tveimur öflugum leikmönnum úr röðum Breiðabliks samkvæmt heimildum 433.is. Þeir Viktor Örn Margeirsson og Kristófer Ingi Kristinsson eru á leið á Hlíðarenda.
Búist er við því að félagaskiptin verði tilkynnt formlega í komandi viku. Samningur Kristófers við Blika er á enda en líklega þarf Valur að kaupa Viktor.
Halldór Árnason, nýr þjálfari Vals, þekkir báða leikmenn afar vel frá tíma sínum í Kópavogi og hefur mikla trú á því að þeir muni styrkja Valsliðið. Halldór var látinn taka pokann sinn hjá Breiðabliki í október á síðasta ári.
Viktor Örn er 32 ára gamall miðvörður sem hefur verið einn af lykilmönnum Breiðabliks undanfarin ár. Hann er uppalinn hjá félaginu en hefur einnig leikið með HK og ÍA á ferlinum.
Viktor varð Íslandsmeistari með Blikum árin 2022 og 2024 og bikarmeistari í haust. Þá býr hann yfir mikilli reynslu úr Evrópukeppnum og á að baki einn A-landsleik fyrir Íslands hönd.
Kristófer Ingi er 27 ára gamall sóknarmaður sem getur bæði leikið fremstur á vellinum og á köntunum. Hann var um árabil í atvinnumennsku og lék meðal annars með Willem II, Jong PSV, Grenoble, SönderjyskE og VVV-Venlo áður en hann gekk til liðs við Breiðablik árið 2023.
Kristófer á sterkar rætur á Hlíðarenda en hann lék með yngri flokkum Vals. Faðir hans, Kristinn Ingi Lárusson, situr í stjórn knattspyrnudeildar Vals og lék á sínum tíma með Val og síðar ÍBV.