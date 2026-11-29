ikil umræða hefur skapast um umdeilt atvik í uppbótartíma í 2-2 jafntefli Arsenal og Manchester City í ensku úrvalsdeildinni í dag.
Leikmenn City vildu fá vítaspyrnu þegar Viktor Gyökeres kom í veg fyrir að skallatilraun Josko Gvardiol færi í netið með því að stöðva boltann með hendinni.
John Brooks, dómari leiksins, dæmdi hins vegar ekki vítaspyrnu og Darren England, sem sat í VAR-herberginu, sá ekki ástæðu til að kalla dómarann að skjánum.
Gary Neville og Micah Richards, sérfræðingar Sky Sports, voru allt annað en sáttir við niðurstöðuna.
„Ég væri öskrandi eftir vítaspyrnu ef ég væri stjóri City. VAR segir að hendurnar séu í eðlilegri stöðu en það er einfaldlega ekki rétt. Þetta er skelfileg ákvörðun,“ sagði Neville.
„Þessi ákvörðun er til skammar. Hvenær stekkur maður svona?“ sagði Richards.
Þeir Jamie Carragher, Roy Keane og Ian Wright tóku undir með félögum sínum en Peter Schmeichel var einnig ævareiður í útsendingu Viaplay.
„Í hvert einasta skipti sem við fáum frábæran fótboltaleik endum við á því að ræða dómarana og VAR,“ sagði danski markvörðurinn fyrrverandi.
Elliot Anderson, miðjumaður City, sagðist hafa séð atvikið aftur eftir leik og taldi engan vafa leika á því að dæma hefði átt vítaspyrnu.
Enska úrvalsdeildin sendi frá sér yfirlýsingu þar sem fram kom að handleggur Gyökeres hefði verið talinn þétt við líkamann.