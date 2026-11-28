Mauricio Pochettino átti ekki draumafrumraun á Old Trafford þegar Manchester United steinlá gegn Brentford, 0-4, í ensku úrvalsdeildinni í gær.
United hefur nú tapað tveimur leikjum í röð með fjögurra marka mun án þess að skora í fyrsta sinn síðan árið 1963. Liðið situr í fallsæti og verður á botni deildarinnar ef Crystal Palace vinnur Hull á morgun.
Samuel Luckhurst, blaðamaður The Sun sem sérhæfir sig í málefnum Manchester United, gagnrýnir ákvarðanir Pochettino harðlega í umfjöllun sinni eftir leikinn.
Hann furðar sig sérstaklega á því að Argentínumaðurinn hafi ákveðið að hafa þá Bryan Mbeumo og Matheus Cunha á varamannabekknum.
Patrick Dorgu fékk tækifærið á vinstri kantinum en Daninn fór illa með góð marktækifæri. Þá gagnrýnir Luckhurst einnig þá ákvörðun að nota Joshua Zirkzee í stöðu fremsta manns.
Pressuleikur United skapaði einnig vandræði í varnarleiknum en Brentford nýtti sér svæðin sem mynduðust þegar miðvörðurinn Leny Yoro steig framar á völlinn.
Callum Wilson skoraði tvívegis á upphafsbyggðum leiksins áður en þeir Kristoffer Ajer og Kevin Schade bættu við mörkum undir lokin.
Óánægjan meðal stuðningsmanna United er gríðarleg en þeir létu stjórnendur félagsins, Omar Berrada og Jason Wilcox, heyra það í stúkunni.
Pochettino á greinilega ærið verkefni fyrir höndum ætli honum að takast að bjarga tímabili Manchester United.