Eigendur skosku krárinnar Tynecastle Arms í Edinborg hafa fengið nóg af hegðun viðskiptavina sinna og sendu frá sér harðorða yfirlýsingu á Facebook.
Kráin er steinsnar frá heimavelli Hearts og er afar vinsæl meðal stuðningsmanna félagsins.
Yfirlýsingin var birt morguninn eftir leik Hearts og Monaco í Sambandsdeildinni á fimmtudag en þar kemur fram að starfsfólk krárinnar hafi þurft að þrífa saur af gólfum og veggjum.
„Við ættum ekki að þurfa að birta svona færslu en eftir atvik síðustu vikna er nóg komið. Þetta er að gerast á hverjum leikdegi.“
„Við höfum þurft að glíma við viðskiptavini sem skilja eftir saur á gólfi og veggjum. Í annað skipti þurfti starfsfólkið að þrífa upp ælu, ekki einu sinni heldur þrisvar.“
„Þetta er ógeðslegt, vanvirðandi og með öllu óásættanlegt. Starfsfólkið okkar mætir til vinnu til að þjónusta viðskiptavini, ekki til að þrífa upp eftir fólk sem ber enga virðingu fyrir staðnum eða starfsfólkinu.“
Eigendur krárinnar tóku sérstaklega fram að ölvun væri engin afsökun fyrir slíkri hegðun.
Færslan vakti mikla athygli og nýttu stuðningsmenn annarra félaga tækifærið til að gera grín að stuðningsmönnum Hearts.
Eigendur krárinnar skýrðu í kjölfarið frá því að vandamálið væri ekki bundið við knattspyrnustuðningsmenn og að sambærileg atvik hefðu einnig átt sér stað utan leikdaga.
Tony Bloom, fjárfestir hjá Hearts, er meðal fastagesta á kránni.