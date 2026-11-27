Alþjóðaknattspyrnusambandið FIFA hefur staðfest að sambandið hafi orðið fyrir tölvuárás þar sem viðkvæmum persónuupplýsingum og fjárhagsgögnum var stolið.
Tölvuþrjótahópur sem kallar sig Handsome Boy Hacking Club hefur lýst yfir ábyrgð á árásinni en alls er talið að rúmlega tólf gígabætum af gögnum hafi verið stolið.
Samkvæmt The Athletic eru meðal stolinna gagna persónuupplýsingar, fjárhagsgögn og skjöl tengd innflytjendamálum.
Tölvuþrjótarnir eru sagðir hafa birt gögnin á myrka vefnum og hótað því að birta frekari upplýsingar á næstunni.
„FIFA staðfestir að sambandið hafi orðið fyrir tölvuárás sem leiddi til óheimils aðgangs að persónuupplýsingum og viðskiptagögnum. FIFA vinnur náið með viðeigandi yfirvöldum, þar á meðal lögreglu,“ segir í yfirlýsingu sambandsins.
FIFA fordæmir árásina harðlega og segir hana fela í sér alvarlegt og óásættanlegt brot gegn friðhelgi einkalífs þeirra einstaklinga sem málið varðar.
FIFA er ekki eini stóri aðilinn í knattspyrnuheiminum sem hefur orðið fyrir tölvuárás að undanförnu en spænska úrvalsdeildin varð einnig fyrir slíkri árás fyrr í mánuðinum.