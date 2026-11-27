Forráðamenn Atlético Madríd eru bjartsýnir á að félaginu takist að halda í argentínska framherjann Julian Alvarez þrátt fyrir áhuga stórliða í Evrópu.
Frá þessu greinir Teamtalk en bæði Arsenal og franska stórveldið Paris Saint-Germain hafa áhuga á að fá leikmanninn í sínar raðir.
Alvarez, sem er 26 ára gamall, gekk til liðs við Atlético frá Manchester City sumarið 2024 og er samningsbundinn spænska félaginu til ársins 2030.
Argentínski landsliðsmaðurinn er í lykilhlutverki í liði Diego Simeone og hafa forráðamenn Atlético lítinn áhuga á að missa hann.
Alvarez þekkir vel til í enska boltanum eftir tveggja ára dvöl sína hjá Manchester City.