Íslenskur toppfótbolti (ÍTF) greiðir 80 milljónir króna til þeirra sautján félaga sem áttu lið í Bestu deild karla á árunum 2022-2026.
Greiðslan er uppgjör fyrsta samningstímabils ÍTF um gagna- og streymisréttindi deildarinnar en upphæðinni er skipt eftir því hversu mörg tímabil hvert félag lék í deildinni.
Tekjur af sölu réttinda Bestu deildarinnar hafa meira en þrefaldast á undanförnum árum en þær námu 496 milljónum króna í ár samanborið við 150 milljónir árið 2021.
Á árunum 2022-2026 runnu samtals 1.628 milljónir króna beint til félaganna að uppgjörinu meðtöldu.
Samningurinn við Genius Sports hefur verið framlengdur til ársins 2030 á betri kjörum.
Á sama tíma hefur áhugi á deildinni aukist til muna en samkvæmt árlegri könnun Gallup hefur áhorfendahópur Bestu deildarinnar stækkað um 47 prósent frá árinu 2021.
„Uppgjörið sýnir að vinnan með gagna- og streymisréttindin skilar sér beint til félaganna. Fyrsta samningstímabilið var lærdómsríkt, bæði fyrir okkur og félögin, og nú höfum við tryggt betri kjör til 2030,“ segir Birgir Jóhannsson, framkvæmdastjóri ÍTF.