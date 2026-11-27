Mauricio Pochettino, nýr knattspyrnustjóri Manchester United, er sagður hafa unnið leikmenn liðsins á sitt band þrátt fyrir að hafa aðeins verið rúma viku í starfi.
Samkvæmt The Sun eru leikmenn United hrifnir af persónutöfrum Argentínumannsins og kunna vel að meta þær miklu kröfur sem hann gerir til þeirra á æfingum.
Michael Carrick, forveri Pochettino, var vinsæll meðal leikmanna en þeim fannst veikleikar hans koma betur í ljós með auknu leikjaálagi á tímabilinu.
United hefur enn ekki unnið leik undir stjórn Pochettino en liðið tapaði 4-0 gegn Liverpool áður en það gerði 2-2 jafntefli við Sporting í Meistaradeildinni.
Gagnrýni Pochettino á rauða spjaldið sem Leny Yoro fékk gegn Liverpool féll í góðan jarðveg innan félagsins en spjaldið var síðar dregið til baka.
Pochettino hefur ekki gefið leikmönnum sínum frí frá æfingum síðan hann tók við liðinu vegna mikils leikjaálags.
United tekur á móti Brentford á Old Trafford á morgun í fyrsta heimaleiknum undir stjórn Pochettino.