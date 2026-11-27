Mauricio Pochettino, stjóri Manchester United, fékk nokkra unga leikmenn úr akademíu félagsins til að taka þátt í æfingu aðalliðsins fyrir leikinn gegn Brentford í ensku úrvalsdeildinni.
Argentínski stjórinn hefur verið duglegur að gefa ungum leikmönnum tækifæri á þjálfaraferli sínum og átti meðal annars stóran þátt í þróun Harry Kane hjá Tottenham.
Franski framherjinn Enzo Kana-Biyik var á meðal þeirra sem tóku þátt í æfingunni en United fékk hann frá Le Havre sumarið 2025.
Hann lék sem lánsmaður hjá svissneska félaginu Lausanne-Sport á síðasta tímabili en mun að öllum líkindum leika með U21 árs liði United í vetur.
Tvíburarnir Tyler og Jack Fletcher tóku einnig þátt í æfingunni ásamt Jim Thwaites og Jaydan Kamason.
Pochettino hefur áður rætt mikilvægi þess að vinna náið með akademíu þeirra félaga sem hann stýrir.
„Við elskum að hjálpa ungum leikmönnum. Þetta er eins og að gróðursetja tré, vökva það og fylgjast með því vaxa,“ sagði Pochettino í ævisögu sinni árið 2017.