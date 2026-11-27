Brasilíska knattspyrnugoðsögnin Ronaldo Nazario rifjaði upp ótrúlega sögu frá upphafi ferils síns þegar hann var gestur í þættinum Stick to Football.
Ronaldo var aðeins sextán ára gamall þegar hann lýsti því yfir í viðtali fyrir leik að hann ætlaði sér að skora þrennu. Ummælin fóru illa í einn mótherja hans.
„Ég man að ég var sextán ára og fór í viðtal þar sem ég sagðist ætla að skora þrjú mörk á sunnudeginum,“ sagði Ronaldo.
„Leikurinn hófst og einhver kýldi mig aftan frá og sagði að ég myndi ekki einu sinni skora tvö mörk. Ég byrjaði að gráta og það blæddi úr mér. Það voru engar myndavélar og enginn sá neitt.“
Mótherjinn lét ekki þar við sitja heldur kýldi Ronaldo tvívegis til viðbótar.
„Eftir þriðja höggið sagði hann: Hérna, nú ertu kominn með þrjú mörkin þín.“
Ronaldo var illa farinn þegar hann kom inn í búningsklefa í hálfleik og þurfti síðar að fá tannspangir vegna áverkanna.
Brasilíumaðurinn lét þetta þó ekki stoppa sig og svaraði fyrir sig með eftirminnilegum hætti í síðari hálfleik.
„Við spiluðum seinni hálfleikinn, unnum 3-0 og ég skoraði öll þrjú mörkin.“
„Eftir þetta sagði ég aldrei aftur fyrir leik að ég ætlaði að skora mörk,“ sagði Ronaldo hlæjandi.