Argentínski miðjumaðurinn Nico Paz, leikmaður Como á Ítalíu, er opinn fyrir því að ganga í raðir Manchester United samkvæmt frétt The Athletic.
Paz er 22 ára gamall og hefur verið undir smásjá forráðamanna United en félagið gæti gert atlögu að honum næsta sumar.
Real Madrid seldi Paz til Como árið 2024 en spænska félagið getur keypt hann aftur fyrir 67 milljónir punda næsta sumar. Leikmaðurinn hefur þó sem stendur lítinn áhuga á að snúa aftur til Madríd.
United horfir til Paz sem mögulegs arftaka Bruno Fernandes en samningur portúgalska landsliðsmannsins rennur út næsta sumar. United á þó möguleika á að framlengja samninginn um eitt ár.
Paz er með sama umboðsmann og Mauricio Pochettino, knattspyrnustjóri United, sem gæti auðveldað félaginu að semja við leikmanninn.
Argentínumaðurinn hefur skorað sex mörk og gefið átta stoðsendingar í öllum keppnum á tímabilinu. Hann skoraði meðal annars tvívegis í 4-1 sigri Como á United í Meistaradeildinni.