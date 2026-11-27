Velska knattspyrnufélagið Swansea City er sagt hafa hafið rannsókn eftir að nektarmynd, sem sögð er vera af einum leikmanna liðsins, fór í dreifingu á samfélagsmiðlum.
Samkvæmt Daily Mail var myndin upphaflega tekin á Snapchat en henni var síðar deilt á samfélagsmiðlinum X af stuðningsmanni Cardiff City.
Myndin hefur síðan verið fjarlægð af samfélagsmiðlum vegna brota á notendaskilmálum. Þá hafa komið fram vangaveltur um að átt hafi verið við myndina með stafrænum hætti.
Málið kemur upp aðeins nokkrum dögum fyrir stórleik Swansea og Cardiff í ensku B-deildinni en liðin mætast á heimavelli Swansea á sunnudag.
Freyr Alexandersson er að öllum líkindum að taka við þjálfun Swansea á næstu dögum.
Mikil rígur er á milli félaganna en þau hafa ekki mæst síðan í janúar á síðasta ári þegar Cardiff vann 3-0 sigur.
Cardiff féll úr B-deildinni vorið 2025 en vann sér aftur sæti í deildinni á síðasta tímabili.
Swansea situr í áttunda sæti deildarinnar með 27 stig eftir 17 leiki á meðan Cardiff er í 17. sæti.