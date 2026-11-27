Pierre-Emerick Aubameyang, framherji spænska úrvalsdeildarfélagsins Deportivo La Coruna, lenti í bílslysi á leið á æfingu í gærmorgun.
Ferrari-bifreið Aubameyang lenti í árekstri við BMW-bifreið á hraðbraut á norðvesturhluta Spánar með þeim afleiðingum að síðarnefnda bifreiðin valt.
Lögregla, slökkvilið og sjúkraflutningamenn voru kölluð á vettvang en enginn slasaðist alvarlega.
Aubameyang gat haldið för sinni áfram, mætti tímanlega á æfingu og tók fullan þátt í henni.
„Þetta var bara smá skrekkur. Svona hlutir gerast í lífinu. Það mikilvægasta er að það er í lagi með hinn aðilann sem lenti í slysinu og mig líka,“ sagði Aubameyang.
Framherjinn, sem er 37 ára gamall, á leik gegn sínum gömlu félögum í Barcelona á sunnudag.
Aubameyang skoraði fimm mörk í fyrstu fimm leikjum sínum á tímabilinu áður en hann meiddist á hné.