Benedikt Waren er sterklega orðaður við Breiðablik en útlit er fyrir að hann yfirgefi Stjörnuna og gangi til liðs við Kópavogsfélagið.
Möguleg félagaskipti Benedikts voru til umræðu í hlaðvarpsþættinum Dr. Football þar sem meðal annars var rætt um kaupverðið á leikmanninum.
Gunnar Birgisson telur ólíklegt að Blikar þurfi að reiða fram 20 milljónir króna fyrir Benedikt en Stjarnan keypti hann frá Vestra á 13 milljónir punda.
„Ég kaupi ekki að Benedikt Warren verði keyptur á eitthvað í kringum 20 milljónir,“ sagði Gunnar.
Viktor Unnar Illugason sagðist hafa heimildir fyrir því að kaupverðið yrði heldur lægra.
„Ég er að heyra að þetta verði í kringum 15-16 milljónir, hann er Bliki,“ sagði Viktor Unnar.
Það yrði engu að síður um ansi háa fjárhæð að ræða í félagaskiptum á milli tveggja íslenskra félaga fari svo að þessar tölur reynist réttar.
Miðað við umræðuna í þættinum virðist Viktor Unnar telja líklegt að Benedikt verði í herbúðum Breiðabliks á næsta tímabili.
Það verður áhugavert að sjá hvort félögunum takist að komast að samkomulagi um kaupverðið en ekki hefur verið staðfest að félagaskiptin séu í höfn.