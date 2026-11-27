Emile Heskey, fyrrum landsliðsmaður Englands og leikmaður Liverpool, hefur að undanförnu auglýst umdeildar CBD-vörur á samfélagsmiðlum.
Hinn 48 ára gamli Heskey er á meðal nokkurra þekktra einstaklinga sem auglýsa vörur fyrirtækisins Supreme CBD, þar á meðal Paul Merson, fyrrum leikmaður Arsenal.
Heskey birti myndband á Instagram í október þar sem hann var staddur í vöruhúsi fyrirtækisins.
„Ég sver við þessar vörur þegar kemur að svefninum hjá mér. Þær hafa reynst mér frábærlega í mörg ár,“ skrifaði Heskey.
Fyrirtækið var stofnað af fyrrum hnefaleikakappanum Anthony Fowler en það hefur ítrekað orðið uppvíst að brotum á breskum auglýsingareglum.
Árið 2024 komst breska auglýsingaeftirlitið (ASA) að þeirri niðurstöðu að fyrirtækið hefði með auglýsingum sínum gefið í skyn að vörurnar gætu reynst betur gegn kvíða og þunglyndi en lyf sem læknar ávísa.
Taldi eftirlitið að með því væri verið að letja fólk til að leita sér nauðsynlegrar læknismeðferðar.
Í júní var fyrirtækið sett á opinberan lista yfir auglýsendur sem ítrekað hafa brotið gegn auglýsingareglum.
Breska heilbrigðisþjónustan (NHS) hefur jafnframt varað við því að erfitt sé að sannreyna innihald og gæði CBD-vara sem seldar eru á netinu.