Bruno Fernandes, fyrirliði Manchester United, er tæpur fyrir leik liðsins gegn Brentford í ensku úrvalsdeildinni á morgun vegna veikinda.
Portúgalinn mætti á æfingasvæði United í Carrington í morgun en tók ekki þátt í lokaæfingu liðsins fyrir leikinn eftir að hafa látið starfsfólk félagsins vita að honum liði ekki vel.
Mauricio Pochettino ákvað í kjölfarið að gefa fyrirliðanum frí frá æfingunni.
Samkvæmt The Sun verður fylgst náið með líðan Fernandes næsta sólarhringinn og verður ákvörðun um þátttöku hans tekin á síðustu stundu.
Fernandes hefur aðeins misst af sex leikjum frá því að hann gekk til liðs við United í janúar árið 2020.
Portúgalinn hefur verið að finna taktinn að undanförnu en hann skoraði bæði mörk United í 2-2 jafnteflinu gegn Sporting í Meistaradeildinni á miðvikudag.
United situr í 19. sæti ensku úrvalsdeildarinnar og hefur ekki unnið deildarleik síðan 30. ágúst.
Matheus Cunha gæti tekið stöðu Fernandes í liðinu verði fyrirliðinn ekki leikfær.