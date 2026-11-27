Savio, leikmaður Tottenham, gæti verið frá keppni næstu mánuði vegna meiðsla aftan í læri sem hann varð fyrir gegn Ipswich um síðustu helgi.
Roberto De Zerbi, stjóri Tottenham, ræddi stöðu brasilíska kantmannsins á fréttamannafundi í dag og gaf í skyn að nokkuð langt gæti verið í endurkomu hans.
„Hann þarf tíma og að vinna hörðum höndum með sjúkrateyminu. Hvort það verða 50, 60 eða 80 dagar veit ég ekki en þegar hann snýr aftur verður hann gríðarlega mikilvægur fyrir okkur á lokakafla tímabilsins,“ sagði De Zerbi.
Meiðslin eru mikið áfall fyrir Tottenham en félagið greiddi 75 milljónir punda fyrir Savio síðastliðið sumar.
Ekki liggur enn fyrir nákvæm tímasetning á endurkomu Brasilíumannsins en ljóst er að hann missir af fjölda leikja.