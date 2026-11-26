Peter Schmeichel, goðsögn hjá Manchester United, telur að slakt gengi Senne Lammens á tímabilinu megi rekja til mistaka sem hann gerði á HM í sumar.
Belgíski markvörðurinn átti erfitt uppdráttar í 2-2 jafntefli United gegn Sporting í Meistaradeildinni í fyrrakvöld en hann gerðist sekur um slæm mistök í aðdraganda jöfnunarmarks portúgalska liðsins.
Schmeichel telur að Lammens hafi ekki náð sér á strik eftir að hafa gert dýrkeypt mistök gegn Spáni á HM.
„Hann kom inn á gegn Spáni á HM og gerði mistök. Merino skoraði og þeir féllu úr leik. Mér finnst eins og hann hafi misst sjálfstraustið við þessi mistök og ekki náð að endurheimta það,“ sagði Schmeichel.
„Þegar þú ert markvörður og ert ekki í þínu besta formi þarftu hjálp frá varnarmönnunum fyrir framan þig. Þeir hafa ekki getað hjálpað honum og það gerir stöðuna enn verri.“
Mauricio Pochettino hughreysti Lammens eftir leikinn og kom fyrirliðinn Bruno Fernandes einnig markverðinum til varnar í viðtali að leik loknum.