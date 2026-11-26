Mauricio Pochettino, knattspyrnustjóri Manchester United, var afar ósáttur við dómgæsluna eftir 2-2 jafntefli gegn Sporting í Meistaradeild Evrópu í gærkvöldi.
Argentínumaðurinn taldi sína menn hafa verið svipta löglegu marki í fyrri hálfleik þegar Amad Diallo skallaði boltann í netið eftir að skot hans hafði farið í slána.
Dómarinn Szymon Marciniak hafði hins vegar flautað aukaspyrnu á Youri Tielemans í aðdragandanum og gat myndbandsdómgæslan því ekki gripið inn í.
„Það er erfitt að skilja hvernig þetta gat gerst. Ég held að allir sjái að þessi ákvörðun var ómöguleg,“ sagði Pochettino eftir leikinn.
United fékk einnig mark dæmt af undir lok leiksins eftir afskipti myndbandsdómara.
Pochettino var þó ekki síður svekktur með mistök markvarðarins Senne Lammens sem missti boltann frá sér þegar Luis Suárez jafnaði fyrir Sporting.
„Fótbolti snýst um mistök. Ég mun alltaf styðja leikmenn mína. Varnarmennirnir hefðu líka þurft að hjálpa markverðinum betur,“ sagði Pochettino.
United hefur aðeins unnið þrjá af fyrstu sautján leikjum sínum á tímabilinu og situr í næstneðsta sæti ensku úrvalsdeildarinnar.
Tielemans fékk jafnframt rautt spjald í uppbótartíma og hefur United nú fengið fjögur rauð spjöld í síðustu fimm leikjum.