Mauricio Pochettino hefur ekki verið lengi við stjórnvölinn hjá Manchester United en þegar má greina ákveðin líkindi með honum og Sir Alex Ferguson.
Nathan Salt, blaðamaður Daily Mail, fjallar um það hvernig argentínski stjórinn hefur tekið upp ýmsa hætti Ferguson með því að gagnrýna dómara opinberlega og verja leikmenn sína.
Pochettino hefur verið afar ósáttur við dómgæsluna í fyrstu tveimur leikjum sínum við stjórnvölinn.
Leny Yoro fékk að líta rauða spjaldið gegn Liverpool um síðustu helgi en ákvörðuninni var síðar hnekkt. Þá voru tvö mörk dæmd af United gegn Sporting í Meistaradeildinni í vikunni.
Pochettino gagnrýndi einnig að mark Dominik Szoboszlai gegn United hefði fengið að standa.
„Kannski breyttust reglurnar á meðan ég var í Bandaríkjunum? Af hverju skoðuðu þeir þetta ekki? Markið átti að dæma af. Ég er hér til að verja leikmenn mína og félagið,“ sagði Pochettino.
Ferguson var þekktur fyrir að skapa þá tilfinningu innan leikmannahópsins að United væri eitt á móti öllum.
Salt telur að Pochettino sé að reyna að gera slíkt hið sama og beina athyglinni frá einstaklingsmistökum leikmanna sinna.
Pochettino hefur aldrei farið leynt með aðdáun sína á Ferguson en þeir snæddu saman hádegisverð árið 2016.