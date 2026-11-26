Hallgrímur Heimisson hefur verið ráðinn aðstoðarþjálfari meistaraflokks kvenna hjá Stjörnunni. Félagið greindi frá ráðningunni í dag.
Hallgrímur mun jafnframt koma að uppbyggingu og þróun kvennaknattspyrnunnar hjá KFG, samhliða störfum sínum hjá Stjörnunni.
Garðabæjarfélagið fagnar því að fá Hallgrím til starfa og bindur miklar vonir við framlag hans til áframhaldandi uppbyggingar félagsins.
„Við erum sannfærð um að reynsla hans, metnaður og þekking muni nýtast vel í áframhaldandi uppbyggingu og þróun leikmanna hjá Stjörnunni,“ segir í tilkynningu félagsins.
Hallgrímur kemur því til með að gegna mikilvægu hlutverki í þjálfarateymi meistaraflokks kvenna auk þess að taka þátt í þróunarstarfi hjá KFG.
„Við bjóðum Hallgrím hjartanlega velkominn til starfa og óskum honum góðs gengis í nýju hlutverki,“ segir jafnframt í tilkynningu Stjörnunnar.