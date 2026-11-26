Anika Neuer, eiginkona Manuel Neuer, markvarðar Bayern München, hefur vakið mikla athygli með færslu sinni á samfélagsmiðlum í kjölfar frétta af sambandsslitum þeirra.
Þýskir fjölmiðlar greindu frá því fyrr í mánuðinum að hjónin hefðu slitið samvistum í október eftir tæplega þriggja ára hjónaband.
Samkvæmt frétt þýska fjölmiðilsins RTL er Neuer fluttur út af heimili þeirra við Tegernsee í Þýskalandi.
Fréttirnar komu nokkuð á óvart enda eignuðust hjónin sitt annað barn í lok ágúst.
Anika deildi á dögunum færslu á Instagram þar sem fram kom eftirfarandi:
„Að halda fram hjá óléttri konu er illska á allt öðru stigi.“
Færslan hefur vakið mikla athygli í Þýskalandi en fjölmiðlar þar í landi hafa greint frá því að Neuer hafi sést í fylgd annarrar konu í Brasilíu þar sem hann var við endurhæfingu. Þá eru þau einnig sögð hafa eytt tíma saman á Sikiley í september.
Ekkert hefur þó verið staðfest varðandi meint framhjáhald og nefndi Anika eiginmann sinn ekki á nafn í færslunni.
Neuer, sem er fertugur, og Anika, sem er 26 ára gömul, byrjuðu saman árið 2020 og gengu í hjónaband í nóvember 2023.
Anika er sjálf íþróttakona en hún hefur meðal annars leikið handbolta með ESV Regensburg í heimalandinu.