Jude Bellingham, miðjumaður Real Madrid, hefur fengið mikið lof á samfélagsmiðlum fyrir framkomu sína í viðtali eftir 5-1 sigur liðsins gegn PSV í Meistaradeildinni.
Bellingham kom inn á sem varamaður í hálfleik, skoraði stórkostlegt mark og lagði upp fimmta mark Real Madrid fyrir Vinicius Junior.
Það var hins vegar atvik eftir leik sem vakti einnig mikla athygli.
Elizabeth Conway, blaðakona hjá BBC, var að ræða við Bellingham um glæsilegt mark hans þegar karlkyns blaðamaður greip fram í fyrir henni.
Bellingham brást strax við, benti á Conway og sá til þess að hún fengi að klára viðtalið.
„Afsakið, hún á eina spurningu eftir,“ sagði Bellingham.
Conway spurði Englendinginn í kjölfarið hvort honum fyndist hann vera að spila sinn besta fótbolta á ferlinum.
„Hugarfar mitt snýst meira um að einbeita mér að næsta leik. Þú ert bara eins góður og næsti leikur þinn. Nú þarf ég að beina athyglinni að undirbúningi fyrir næsta leik,“ sagði Bellingham.
Conway birti myndband af atvikinu á samfélagsmiðlum og hafa margir hrósað Bellingham fyrir framkomu hans.
Bellingham hefur verið í miklum metum hjá Jose Mourinho, stjóra Real Madrid, á tímabilinu. Hann hefur skorað sjö mörk og lagt upp fimm í öllum keppnum en spænska stórveldið hefur unnið tíu leiki í röð.