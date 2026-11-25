Florian Wirtz, miðjumaður Liverpool, segir Andoni Iraola, knattspyrnustjóra liðsins, eiga stóran þátt í því að hann hefur fundið sitt besta form á ný.
Þjóðverjinn gekk til liðs við Liverpool frá Bayer Leverkusen fyrir 116 milljónir punda en átti erfitt uppdráttar til að byrja með.
Wirtz hefur hins vegar verið að sýna sitt rétta andlit að undanförnu og var valinn maður leiksins í 4-0 sigri Liverpool gegn Manchester United á sunnudaginn.
„Ég nýt þess virkilega að spila undir hans stjórn. Hann er frábær þjálfari og hefur gefið mér sjálfstraustið aftur,“ sagði Wirtz um Iraola.
Hann segir Jürgen Klopp, fyrrverandi stjóra Liverpool og núverandi landsliðsþjálfara Þýskalands, einnig hafa hjálpað sér.
„Við tölum alltaf um Liverpool þegar tækifæri gefst. Hann elskar félagið og gefur mér góð ráð um hvernig ég geti náð árangri hér.“
Wirtz segist aldrei hafa misst trúna á eigin getu þrátt fyrir gagnrýnina.
„Ég hef alltaf trúað á sjálfan mig. Ég þekki mína eiginleika og er ánægður með hvernig hlutirnir ganga núna.“