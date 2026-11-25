Mauricio Pochettino vonast til þess að Manchester United geti snúið við blaðinu þegar liðið heimsækir Sporting í Meistaradeild Evrópu í kvöld.
Fyrsti leikur Argentínumannsins við stjórnvölinn hjá United endaði með 4-0 tapi gegn Liverpool á sunnudag. Pochettino segist þó hafa fundið fyrir miklum vilja hjá leikmönnum sínum í búningsklefanum eftir leikinn til að snúa gengi liðsins við.
„Það besta sem gæti komið fyrir okkur núna væri að vinna. En við þurfum að sýna okkar allra besta, bæði sem lið og einstaklingar,“ sagði Pochettino á blaðamannafundi í gær.
United er með sex stig eftir fjóra leiki í Meistaradeildinni.
Leikurinn í kvöld verður sérstakur fyrir Bruno Fernandes, fyrirliða United, sem mætir Sporting í fyrsta sinn frá því hann yfirgaf portúgalska félagið árið 2020.