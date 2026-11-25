Rasmus Höjlund, fyrrverandi framherji Manchester United, sendi stuðningsmönnum Manchester City tóninn eftir að hafa skorað fyrir Napoli í 2-2 jafntefli liðanna í Meistaradeild Evrópu í gærkvöldi.
Daninn kom Napoli yfir í síðari hálfleik þegar hann fékk frábæra sendingu frá Billy Gilmour, sneri á Marc Guehi og skoraði fram hjá Gianluigi Donnarumma.
Höjlund fagnaði með því að lyfta einum fingri og virtist hrópa „Það er bara eitt lið í Manchester“ í átt að stuðningsmönnum City.
Hann staðfesti eftir leik að um skot á gamla erkifjendur sína hefði verið að ræða.
„Þetta var bara góðlátlegt grín. Það er mikil samkeppni milli City og United og ég á sögu hjá United,“ sagði Höjlund við TNT Sports.
„United er mitt félag. Ég hef ekkert á móti Manchester City en það var gaman að skora hér.“
Höjlund gekk endanlega til liðs við Napoli í sumar fyrir 38 milljónir punda eftir erfiða dvöl hjá United.
Markið var hans þriðja á tímabilinu í ellefu leikjum.
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— UnitedAddict (@UnitedAddict99) November 24, 2026