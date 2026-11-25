Ayden Heaven, tvítugur varnarmaður Manchester United, er opinn fyrir því að yfirgefa félagið á lánssamningi í janúar eftir að hafa misst sæti sitt í byrjunarliðinu.
Heaven gekk til liðs við United frá Arsenal í febrúar 2025 og fékk töluvert af tækifærum undir stjórn Ruben Amorim.
Staða hans breyttist hins vegar þegar Michael Carrick tók við og hefur hann síðan þurft að sætta sig við takmarkaðan spilatíma.
Samkvæmt The Sun hafa bæði Barcelona og Fulham sýnt enska varnarmanninum áhuga.
Heaven sat allan tímann á varamannabekknum þegar United tapaði 4-0 gegn Liverpool í fyrsta leik Mauricio Pochettino við stjórnvölinn.
Þrátt fyrir að Leny Yoro hafi fengið rautt spjald snemma leiks kaus Pochettino að setja Harry Maguire inn á frekar en Heaven.
Heaven vill helst fara á láni til að fá meiri spilatíma en er einnig tilbúinn að skoða möguleg félagaskipti.
United situr í næstneðsta sæti ensku úrvalsdeildarinnar og gæti styrkt varnarlínuna í janúar.