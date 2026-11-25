Manchester United er líklegt til að styrkja leikmannahópinn í janúarglugganum, en takmarkað fjármagn gæti sett strik í reikninginn.
Þetta segir David Ornstein, blaðamaður The Athletic, sem telur að Mauricio Pochettino vilji fyrst meta núverandi leikmannahóp áður en ákvarðanir verða teknar.
„Pochettino og aðstoðarmaður hans, Jesus Perez, byrja með hreint borð og skoða hvað leikmennirnir geta sýnt bæði inni á vellinum og í búningsklefanum,“ segir Ornstein.
United er sagt hafa um 50 milljónir punda til leikmannakaupa í janúar og því gætu lánssamningar orðið fyrir valinu.
Calvin Bassey, varnarmaður Fulham, og Dominic Calvert-Lewin hafa meðal annars verið orðaðir við félagið.
Ornstein telur að styrking í vörninni gæti fengið forgang þrátt fyrir meiðsli Benjamin Sesko.
„United er í miklum vandræðum og verður að vera tilbúið að bregðast við.“
Hann segir þó ólíklegt að félagið kaupi leikmenn eingöngu til að kaupa. „Ef úrslitin batna vilja þeir ekki stefna áformum sumarsins í hættu með mistökum í janúar.“