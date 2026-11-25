Liverpool hefur mikinn áhuga á Gustavo Varela, 21 árs gömlum framherja Monza. Football Insider greinir frá.
Portúgalinn hefur slegið í gegn á Ítalíu frá því hann kom til Monza í sumar og hefur einnig verið orðaður við Arsenal, Chelsea og Tottenham.
Ólíklegt er þó talið að Liverpool láti til skarar skríða í janúar enda hefur Andoni Iraola úr þeim Alexander Isak, Hugo Ekitike og Cody Gakpo að ráða í framherjastöðunni.
Varela hefur skorað ellefu mörk í fyrstu ellefu deildarleikjum sínum á Ítalíu og vill Monza yfir 30 milljónir punda fyrir hann. Liverpool gæti gert tilboð næsta sumar.