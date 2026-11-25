Alejandro Garnacho virðist vera orðinn ósáttur við stöðu sína hjá Aston Villa en Argentínumaðurinn er sagður hafa eytt öllu efni tengdu félaginu af samfélagsmiðlum sínum.
Hann hefur jafnframt fest færslu um bikarmeistaratitil Manchester United á Instagram-síðu sinni.
Garnacho gekk til liðs við Villa á láni frá Chelsea síðasta sumar en hefur enn ekki byrjað leik fyrir félagið.
Hann var ekki einu sinni í leikmannahópnum gegn Galatasaray í Meistaradeildinni á þriðjudaginn.
Unai Emery, knattspyrnustjóri Villa, var spurður út í fjarveru hans eftir leikinn.
„Ég tel að bestu leikmennirnir til að vera með okkur í dag hafi verið hér,“ sagði Emery.
Samkvæmt Daily Mail eru auknar líkur á að Garnacho yfirgefi félagið í janúar.
Lánssamningurinn inniheldur 43 milljóna punda kaupskyldu að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, en Chelsea og Villa gætu samið um að rifta láninu.