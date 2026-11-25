Freyr Alexandersson mætti til vinnu hjá Rosenborg eins og venjulega í morgun í skugga háværra orðróma um að hann sé að taka við Swansea í ensku B-deildinni.
Freyr var spurður af norsku sjónvarpsstöðinni TV2 í morgun hvort hann væri hættur hjá Rosenborg. Hann þvertók fyrir það og sagði að framundan væri æfing.
„Við ræðum það síðar í dag,“ sagði Freyr svo um fréttirnar um Swansea.
Talið er að viðræður Freys, Swansea og Rosenborg séu langt komnar, en íslenski þjálfarinn hefur umturnað gengi norska stórliðsins frá því hann tók við í sumar.