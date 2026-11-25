Freyr Alexandersson, þjálfari Rosenborg í Noregi, hefur staðfest að enska B-deildarfélagið Swansea hafi sýnt honum mikinn áhuga og að viðræður hafi átt sér stað.
Freyr ræddi við norska TV 2 eftir æfingu Rosenborg í dag og viðurkenndi að staðan væri erfið.
„Það hefur verið mikið af orðrómi á netinu. Ég get staðfest að Swansea hefur mikinn áhuga og ég hef heyrt frá þeim,“ sagði Freyr.
Íslenski þjálfarinn, sem er 44 ára, tók við Rosenborg í sumar og hefur snúið gengi liðsins við. Félagið var í fallsæti þegar hann tók við en berst nú um Evrópusæti.
„Ég hef sterkar tilfinningar til Rosenborg, leikmannahópsins og staðarins. Þetta er erfitt en að fá áhuga frá félagi í enska deildarkerfinu hefur alltaf verið draumurinn minn,“ sagði Freyr.
Hann staðfesti jafnframt að hann og umboðsmenn hans hefðu hafið viðræður við Swansea.
Alfreð Finnbogason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Rosenborg, segir hins vegar að félagið hafi engan áhuga á að missa þjálfarann fyrir tímabilslok.
„Það er ekki eitthvað sem við erum að skipuleggja eða erum opnir fyrir,“ sagði Alfreð.
Freyr segist einbeita sér að stórleiknum gegn Molde um helgina en útilokar ekki að félagaskipti geti átt sér stað í kjölfarið.
Þrír leikir eru eftir af tímabilinu hjá Rosenborg.