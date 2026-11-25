Freyr Alexandersson, þjálfari Rosenborg, staðfestir að Swansea hafi sýnt því áhuga að fá hann til starfa en hann ræddi við norska fjölmiðla í Þrándheimi í dag.
Freyr ku vera með samningstilboð á borðinu frá Swansea en íslenski þjálfarinn hefur umturnað gengi norska stórliðsins frá því hann tók við í sumar.
Freyr segir að staðan sem hann er í sé nánast yfirþyrmandi. Hann tekur fram að hann hafi ekki verið í leit að nýju starfi en að Swansea hafi leitað til hans.
„Mér þykir mjög vænt um Rosenborg og sérstaklega leikmannahópinn sem ég vinn með. Þetta er erfið staða að því leyti,“ sagði Freyr. „En það er draumur minn að þjálfa í enska boltanum.“
Swansea situr í áttunda sæti ensku Championship-deildarinnar en Freyr hefur komið Rosenborg úr fallbaráttu í toppbaráttu frá því hann tók við liðinu í sumar.
Áður hefur hann gert frábæra hluti með Brann, Lyngby og Kortrijk.