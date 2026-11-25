Bruno Fernandes, fyrirliði Manchester United, hefur tjáð sig um tíð þjálfaraskipti félagsins undanfarin ár og segir stöðugleikann hafa vantað á Old Trafford.
Portúgalinn hefur leikið með United síðan í janúar 2020 og hefur á þeim tíma þurft að aðlagast mismunandi þjálfurum og hugmyndafræði þeirra.
„Ég hef haft fimm þjálfara síðan ég kom hingað. Það er sárt þegar þjálfarar eru reknir á miðju tímabili. Fimm þjálfarar eru allt of margir fyrir félag eins og Manchester United,“ sagði Bruno.
Hann segir mikilvægt að félagið finni loksins stöðugleika og að þjálfarar fái tíma til að byggja upp lið.
„Maður vill stöðugleika og úrslit. Maður vill líka að þjálfarinn haldi starfi sínu.“
Manchester United hefur gengið í gegnum miklar breytingar undanfarin ár og árangurinn hefur verið langt undir væntingum stuðningsmanna.
Mauricio Pochettino er nú tekinn við sem þjálfari liðsins en Michael Carrick var rekinn á dögunum.