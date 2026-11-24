Como og Napoli hafa áhuga á að fá Joshua Zirkzee frá Manchester United í janúar. Ítalski blaðamaðurinn Gianluca Di Marzio greinir frá.
Como, undir stjórn Cesc Fabregas, er í fjórða sæti deildarkeppni Meistaradeildarinnar en félagið leitar nú að framherja eftir að Moise Kean varð fyrir meiðslum.
Zirkzee er 25 ára gamall og þekkir ítalska boltann vel eftir tíma sinn hjá Bologna. Hollendingurinn hefur skorað tvö mörk í ellefu leikjum á tímabilinu en í öll skiptin komið inn á sem varamaður.
Hvorugt ítölsku félaganna hefur hafið formlegar viðræður við United en óvíst er hvort Mauricio Pochettino, nýr stjóri liðsins, vilji missa Zirkzee í janúar.