Swansea í ensku B-deildinni hefur boðið Frey Alexanderssyni starf aðalþjálfara. Sky Sports greinir frá þessu í kvöld.
Freyr hefur átt í viðræðum við Swansea eftir að Vitor Matos lét af störfum til að taka við Strasbourg. Íslendingurinn ku hafa heillað forráðamenn félagsins í viðræðunum.
Samþykki Freyr tilboðið þarf Swansea að semja við Alfreð Finnbogason, yfirmann knattspyrnumála hjá Rosenborg, og félaga um greiðslu fyrir hann.
Sky Sports segir jafnframt að Swansea, sem er í umspilssæti um að komast í úrvalsdeildina sem stendur, sé með fleiri þjálfara í sigtinu ef ske kynni að ekki takist að klára skipti Freys fyrir vikulok.
Freyr tók við Rosenborg í sumar og hefur snúið gengi liðsins í norsku úrvalsdeildinni gjörsamlega við. Áður hefur hann heillað með störfum sínum hjá Lyngby, Brann og Kortrijk, auk þess sem hann þjálfaði auðvitað íslenska kvennalandsliðið og var aðstoðarþjálfari karlalandsliðsins.