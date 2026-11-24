Senegal er á ný Afríkumeistari í fótbolta eftir að Alþjóðaíþróttadómstóllinn, CAS, úrskurðaði þjóðinni í vil í dag.
Senegal vann Marokkó 1-0 eftir framlengingu í umtöluðum úrslitaleik í janúar. Leikmenn Senegal gengu af velli í mótmælaskyni eftir að Marokkó fékk vítaspyrnu undir lok venjulegs leiktíma og sneru ekki aftur fyrr en um korteri síðar.
Í mars tók afríska knattspyrnusambandið titilinn af Senegal og dæmdi Marokkó 3-0 sigur. Niðurstaða CAS er hins vegar að láta ákvörðun dómara leiksins að standa.
Senegal hefur því endurheimt Afríkumeistaratitilinn, rúmum tíu mánuðum eftir úrslitaleikinn.