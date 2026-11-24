Paul Scholes, fyrrverandi miðjumaður Manchester United, gagnrýndi Leny Yoro harðlega eftir 4-0 tap liðsins gegn Liverpool á Anfield á sunnudaginn.
Yoro fékk beint rautt spjald eftir aðeins átta mínútna leik þegar hann felldi Alexander Isak, sem var sloppinn í gegn eftir mistök Matthijs de Ligt.
„Enska úrvalsdeildin virðist einfaldlega vera of stór biti fyrir hann eins og staðan er núna,“ sagði Scholes í hlaðvarpinu The Good, The Bad and The Football.
„Hann er kominn inn í mjög slæmt varnarskipulag. Ef hann spilaði við hlið Virgil van Dijk liti hann kannski betur út, en hann lítur ekki út fyrir að vera leikmaður í úrvalsdeildinni. Hann er eins og hrædd kanína.“
Nicky Butt, fyrrverandi samherji Scholes, tók undir að Yoro ætti erfitt uppdráttar en telur hann eiga framtíðina fyrir sér.
„Á okkar tíma hjá United hefði hann verið lánaður annað til að öðlast reynslu. Hann er mikill hæfileikamaður sem mun ná sér á strik.“
Scholes var ósammála og sagðist ekki sannfærður um hæfileika Frakkans.
Butt gagnrýndi einnig líkamlega getu leikmanna United. „Þetta er það lið Manchester United sem hefur haft minnst líkamlegt atgervi af þeim sem ég hef séð.“
United hefur fengið á sig 23 mörk í fyrstu ellefu leikjum tímabilsins og aðeins Crystal Palace hefur fengið fleiri mörk á sig.