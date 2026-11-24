Millwall hefur verið gert að loka hluta heimavallar síns vegna hegðunar stuðningsmanna í leik gegn Charlton í ensku B-deildinni í janúar.
Stuðningsmenn Millwall sungu niðrandi söngva um fatlað fólk og samkynhneigða en félagið hefur fordæmt hegðun þeirra harðlega.
Fjórum svæðum í stúkunni á The Den verður lokað þegar Sheffield United kemur í heimsókn 8. desember. Þá hefur félagið verið sektað um 70 þúsund pund.
Er þetta í fyrsta sinn sem félagi í ensku deildakeppninni utan úrvalsdeildarinnar er gert að loka hluta heimavallar síns vegna slíkra söngva.