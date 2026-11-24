Mauricio Pochettino, knattspyrnustjóri Manchester United, vill fá þrjá nýja leikmenn í janúar til að bjarga félaginu úr þeirri erfiðu stöðu sem það er komið í.
United situr í næstneðsta sæti ensku úrvalsdeildarinnar og vill Pochettino styrkja liðið með framherja, vinstri bakverði og miðverði.
Samkvæmt Daily Mail fær Argentínumaðurinn hins vegar aðeins 50 milljónir punda til leikmannakaupa í janúar.
Folarin Balogun, framherji Monaco, er sagður efstur á óskalista Pochettino en þeir unnu saman hjá bandaríska landsliðinu.
United hefur átt erfitt með markaskorun á tímabilinu og Benjamin Sesko er frá vegna meiðsla fram í janúar.
Þá hefur Rayan Ait-Nouri, vinstri bakvörður Manchester City, verið nefndur sem mögulegur kostur en hann hefur lítið fengið að spila hjá grönnunum.
Í miðvarðarstöðuna hafa Jarrad Branthwaite hjá Everton og Calvin Bassey hjá Fulham verið orðaðir við United. Pochettino vill styrkja varnarlínuna eftir 4-0 tap gegn Liverpool í sínum fyrsta leik.