Piers Morgan, sjónvarpsmaður og stuðningsmaður Arsenal, hefur gagnrýnt Cole Palmer, leikmann Chelsea, harðlega eftir 4-1 tap liðsins gegn Leeds á Stamford Bridge um helgina.
Palmer gekk beint til búningsklefa eftir leikinn án þess að þakka stuðningsmönnum Chelsea fyrir stuðninginn. Samherji hans, Joao Pedro, reyndi að stöðva hann.
Morgan var ekki skemmt yfir hegðun Englendingsins.
„Fyrirgefðu, en hann er algjör hálfviti. Bæði innan vallar og utan,“ sagði Morgan í þættinum Sports Uncensored.
„Hvernig hann neitar að fara til stuðningsmannanna, hvernig hann kemur fram við fólk á götunni og sögurnar sem maður heyrir af honum á veitingastöðum. Hann hefur ótrúlega hæfileika en er að kasta þeim á glæ.“
Nicky Butt, fyrrverandi leikmaður Manchester United, tók undir gagnrýnina.
„Þú hefur skyldu til að klappa fyrir stuðningsmönnunum. Þeir eyða peningunum sínum í að horfa á lið sem spilar ömurlega.“
Palmer hefur átt erfitt uppdráttar að undanförnu og aðeins komið að einu marki í síðustu fimm leikjum Chelsea.