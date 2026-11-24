Mauricio Pochettino, stjóri Manchester United, er afar ósáttur við vinnubrögð myndbandsdómara í ensku úrvalsdeildinni.
Leny Yoro fékk rautt spjald á áttundu mínútu í 4-0 tapi United gegn Liverpool á sunnudag. Rauða spjaldið var fellt úr gildi í gær eftir áfrýjun United.
Howard Webb, yfirmaður dómaramála á Englandi, heldur því þó fram að rétt hafi verið að reka Frakkann af velli.
Pochettino kveðst geta sætt sig við að dómarar inni á vellinum geri mistök í hita leiksins en gerir meiri kröfur til myndbandsdómara.
„En ef við erum með VAR, hvað voru þeir þá að gera? Verður leikurinn endurtekinn?“ sagði Pochettino á blaðamannafundi í gær.
Argentínumaðurinn tók fram að hann væri hlynntur tækninni en að þeir sem sæju um að beita henni þyrftu að vera starfi sínu vaxnir. Hann líkti stöðunni við það að vera með frábæran bíl en kunna ekki að aka honum.
Pochettino telur einnig að fyrsta mark Liverpool, sem Dominik Szoboszlai skoraði beint úr aukaspyrnu í kjölfar rauða spjaldsins, hefði ekki átt að standa.
„Það hefði átt að dæma markið af því Barcola snerti varnarvegginn okkar.“
Pochettino furðaði sig jafnframt á því að myndbandsdómararnir hefðu ekki tekið markið til skoðunar.