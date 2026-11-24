Fjármunirnir sem voru frystir eftir sölu Roman Abramovich á Chelsea árið 2022 hafa skilað gríðarlegum vaxtatekjum á undanförnum árum.
Samkvæmt The Sun námu vaxtatekjurnar 103,9 milljónum punda á reikningsárinu sem lauk 30. júní 2025. Alls hafa fjármunirnir skilað tæplega 400 milljónum punda í vexti frá sölunni.
Abramovich neyddist til að selja Chelsea árið 2022 í kjölfar innrásar Rússa í Úkraínu. Félagið var selt fyrir 4,25 milljarða punda til fjárfestahóps undir forystu Todd Boehly og Clearlake Capital.
Um 2,5 milljarðar punda af söluandvirðinu eru enn frystir á breskum bankareikningi vegna ágreinings um hvernig peningunum skuli ráðstafað.
Abramovich hafði lofað að ágóðinn rynni til fórnarlamba stríðsins í Úkraínu.
Bresk stjórnvöld vilja að fjármunirnir renni eingöngu til hjálparstarfs í Úkraínu en Abramovich vill einnig að hluti þeirra nýtist í Rússlandi.
Stjórnvöld hafa nú hótað lögsókn verði fjármunirnir ekki afhentir til hjálparstarfs eins og til stóð.