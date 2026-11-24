Manchester United hefur ráðið Sam Wilson, fyrrverandi yfirþjálfara í líkamlegri frammistöðu hjá Arsenal, til starfa hjá félaginu.
Wilson tekur við starfi þjálfara í líkamsþjálfun hjá aðalliði United og hóf störf á æfingasvæði félagsins í Carrington í síðustu viku.
Hann hefur sérhæft sig í að bæta hraða og sprengikraft leikmanna og er sagður leggja mikla áherslu á gagnadrifnar þjálfunaraðferðir.
Wilson kemur til United eftir að hafa starfað hjá Arsenal, sem hefur náð frábærum árangri undanfarin ár.
Ráðningin kemur í kjölfar þess að Mauricio Pochettino tók við stjórn United og breytingar hafa verið gerðar á þjálfarateymi félagsins.