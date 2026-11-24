Isiah Noel-Williams, 23 ára miðjumaður enska D-deildarliðsins Barnet, hefur verið ákærður fyrir þrjú nauðgunarbrot og fleiri alvarleg brot.
Frá þessu greindi lögreglan í Hertfordshire í Englandi en Noel-Williams hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna málsins.
Auk nauðgunarákæranna þriggja er knattspyrnumaðurinn ákærður fyrir kynferðisleg samskipti við barn og dreifingu fíkniefna í flokki B samkvæmt breskri löggjöf.
Noel-Williams kom fyrir dómara í Hatfield á laugardaginn, 21. nóvember, og var úrskurðaður í gæsluvarðhald. Næsta fyrirtaka málsins verður fyrir dómstóli í St Albans þann 22. desember.
Barnet sendi frá sér yfirlýsingu vegna málsins. „Barnet staðfestir að leikmaður aðalliðsins, Isiah Noel-Williams, hafi verið ákærður og úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna rannsóknar lögreglunnar í Hertfordshire.“
Félagið segist vinna náið með yfirvöldum og muni taka ákvörðun um frekari aðgerðir þegar fram líða stundir. Ekki verði tjáð sig frekar á meðan málið er fyrir dómstólum.
Noel-Williams gekk til liðs við Barnet frá Hemel Hempstead í sumar eftir að hafa skorað átta mörk í 37 leikjum á síðasta tímabili.
Hann hefur leikið níu leiki fyrir Barnet á tímabilinu. Faðir hans er Gifton Noel-Williams, fyrrverandi leikmaður Watford og Stoke City.
Ekki hefur verið kveðinn upp dómur í málinu.