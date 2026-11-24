Argentínski knattspyrnumaðurinn Ivan Miers er látinn eftir að hafa orðið fyrir eldingu í miðjum fótboltaleik. Hann var 35 ára gamall.
Miers var að spila æfingaleik með Sportivo Patria í borginni Formosa í Argentínu þegar óveður skall skyndilega á. Eldingu laust niður í Miers og liðsfélaga hans, Juan Romero.
Liðsfélagar þeirra komu þeim í flýti undir læknishendur. Miers var lagður inn á gjörgæsludeild en lést nokkrum klukkustundum síðar.
Romero er enn á sjúkrahúsi en er kominn úr lífshættu.
Sportivo Patria átti fyrir höndum mikilvægan úrslitaleik um sæti í deildinni fyrir ofan en honum hefur nú verið frestað.
„Við eigum ekki orðin til að lýsa sorginni,“ segir í yfirlýsingu frá félaginu.
Fyrrum félög Miers hafa einnig minnst hans á samfélagsmiðlum og sent fjölskyldu hans samúðarkveðjur.