Bandaríska knattspyrnufélagið FC Cincinnati ætlar að heiðra minningu flóðhestsins Fionu þegar liðið mætir Nashville í úrslitakeppni MLS-deildarinnar á laugardag.
Fiona var í miklu uppáhaldi hjá íbúum Cincinnati og hafði notið mikilla vinsælda á samfélagsmiðlum frá fæðingu hennar í dýragarði borgarinnar árið 2017.
Hún dó á fimmtudag, aðeins níu ára gömul, eftir að hafa kafnað á ullarhúfu sem hafnaði fyrir slysni í gerði hennar. Flóðhestar geta orðið allt að 50 ára gamlir í dýragörðum.
Stuðningsmenn Cincinnati hafa útbúið risastóran borða með mynd af Fionu sem verður sýndur fyrir leikinn. Félagið mun einnig styrkja dýragarðinn um ákveðna upphæð fyrir hvern áhorfanda sem mætir á völlinn.
Nick Hagglund, varnarmaður Cincinnati sem er fæddur og uppalinn í borginni, tileinkaði Fionu mark sitt í 3-1 sigri á Orlando á fimmtudag.
„Þetta var fyrir Fionu!“ hrópaði Hagglund þegar hann fagnaði markinu.
Fiona var sannkallað tákn borgarinnar en meðal annars hafði verið búin til ístegund í höfuðið á henni og persóna í ballettsýningu.