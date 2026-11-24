Jude Bellingham, miðjumaður Real Madrid, er nálægt því að skrifa undir nýjan risasamning við spænska stórliðið sem myndi gera hann að einum launahæsta knattspyrnumanni Evrópu.
Samkvæmt Daily Mail hafa viðræður milli Real Madrid og hins 23 ára gamla Englendings gengið vel og ríkir bjartsýni innan félagsins um að samkomulag náist á næstunni.
Bellingham er samningsbundinn Real Madrid til ársins 2029 en nýi samningurinn myndi gilda til sumarsins 2031.
Gert er ráð fyrir að Bellingham fái sambærileg laun og Vinicius Junior, sem er sagður þéna um 500 þúsund pund á viku eftir skatta.
Kylian Mbappé er áfram launahæsti leikmaður Real Madrid.
Bellingham hefur verið í frábæru formi á tímabilinu og skorað sex mörk. Thibaut Courtois, markvörður liðsins, hrósaði Englendingnum sérstaklega fyrir leik Meistaradeildarinnar gegn PSV Eindhoven.
„Jude er leikmaður sem vill alltaf vinna. Hann er leiðtogi inni á vellinum og hefur frábært hugarfar,“ sagði Courtois.
„Hann virðist geta spilað í 200 mínútur. Hann heldur stöðugt áfram að hlaupa með boltann og það er ótrúlega erfitt að ná honum af honum.“
Real Madrid hefur einnig verið að tryggja framtíð lykilmanna sinna og hefur þegar framlengt samninga Arda Güler og Aurélien Tchouaméni til ársins 2032.