Bayern München hefur sætt harðri gagnrýni vegna ummæla forráðamanna félagsins um framtíð Jamal Musiala, sem hefur glímt við alvarleg veikindi.
Musiala, sem er 23 ára, greindist í sumar með flogaveiki og hefur í tvígang hnigið niður í leikjum á tímabilinu.
Þjóðverjinn er einn launahæsti leikmaður Bayern og er sagður þéna um 18,4 milljónir punda á ári. Samningur hans gildir til ársins 2030.
Uli Hoeness, heiðursforseti Bayern, sagði nýverið að Musiala næði mögulega aldrei fyrri styrk.
Jan-Christian Dreesen, framkvæmdastjóri félagsins, tók í svipaðan streng og sagði að ræða þyrfti samningsmál leikmannsins ef hann næði ekki fyrri getu.
Karl-Heinz Rummenigge hefur einnig viðrað möguleikann á að endurskoða launakjör Musiala.
Alþjóðlegu leikmannasamtökin FIFPRO hafa gagnrýnt ummælin harðlega.
„Að okkar mati er þetta samhæfð aðgerð til að setja þrýsting á Musiala og fulltrúa hans fyrir mögulegar samningaviðræður. Félag af stærðargráðu Bayern ætti að vita betur,“ sagði í yfirlýsingu samtakanna.
Jude Bellingham og Michael Olise voru meðal þeirra sem sýndu yfirlýsingunni stuðning á samfélagsmiðlum.