Níu leikir voru á dagskrá í fimmtu umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld.
Arsenal gerði 1-1 jafntefli við Borussia Dortmund á heimavelli. Viktor Gyokeres kom Arsenal yfir snemma leiks en Maximilian Beier jafnaði metin í seinni hálfleik.
Real Madrid vann 5-1 sigur á PSV Eindhoven á Spáni. Ivan Perisic kom gestunum yfir úr vítaspyrnu í fyrri hálfleik en Federico Valverde og Jude Bellingham sneru taflinu við á fyrstu 15 mínútum þess síðari.
Kylian Mbappe skoraði næstu tvö mörk Real áður en Vinicius Junior innsiglaði sigurinn. Real hefur unnið alla fimm leiki sína í keppninni.
Manchester City gerði 2-2 jafntefli við Napoli á Etihad-vellinum þar sem Kevin De Bruyne mætti sínum gömlu félögum.
Rasmus Hojlund og Noa Lang skoruðu fyrir Napoli en Ayyoub Bouaddi og Rayan Cherki fyrir City. Sá síðarnefndi jafnaði metin á 86. mínútu.
Úrslit kvöldsins:
Bodo/Glimt – LASK 1-0
Galatasaray – Aston Villa 1-0
Arsenal – Borussia Dortmund 1-1
Como – AEK Aþena 1-0
Feyenoord – Porto 0-1
Manchester City – Napoli 2-2
RB Leipzig – Lens 3-1
Real Madrid – PSV Eindhoven 5-1
Slovan Bratislava – Real Betis 0-2